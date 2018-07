Clima Frio está de volta e cidades de MS registram 3ºC "Calor deve voltar só na quinta-feira"

A temperatura vola a cair hoje terça-feira (24), especialmente no sul do Estado. As 6h da manhã, em Ponta Porã, os termômetros registraram 10.5ºC com sensação térmica de 3ºC.

A previsão para Mato Grosso do Sul é de tempo parcialmente nublado com névoa seca e baixa umidade relativa do ar no período da tarde com máximas de 32ºC, conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Sem expectativa de chuva.

Em Campo Grande, o dia segue parcialmente nublado, claro e com temperatura máxima de 29ºC e umidade relativa do ar entre 60% e 25%.

Já em Paranaíba, Selvíria, Aquidauana, Corumbá, Porto Murtinho e Miranda, as máximas serão de 20ºC, em Nova Alvorada do Sul, Mundo Novo, Paranhos, Dourados e Ponta Porã 21ºC, em Três Lagoas e Inocência 30ºC, em Pedro Gomes, Sonora, Sidrolândia, São Gabriel do Oeste e Rochedo 31ºC.

Amanhã, quarta-feira (25), o dia será parcialmente nublado com máximas de 31ºC. As temperaturas voltam a subir na quinta-feira (26) quando o tempo será de sol e poucas nuvens com baixa umidade relativa do ar à tarde. Situação que persiste até sexta-feira (27).

