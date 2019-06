CLIMA Frio retorna com neblina ao Estado e atinge até 11°C Regiões fronteiriças registram manhã mais gelada do ano

Foto: Tero Queiroz

Terça-feira, 04 de junho, começou fria e com neblina em Mato Grosso do Sul, ontem (03) pela tarde as temperaturas tiveram queda e desde então o frio permanece. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), hoje o dia terão mínimas de até 11°C e a máxima não passa dos 23°C.

Campo Grande dia de céu parcialmente nublado. A temperatura mínima será de 15°C e a máxima de 25°C.

Dourados, Bonito; Caarapó; Fátima do Sul; Rio Brilhante e Ponta Porã, registram mínimas na casa dos 11°C e a máxima não passa dos 24°C.

Paranaíba, Selvíria, Três Lagoas, Costa Rica e Paraíso das Águas terão céu parcialmente nublado. A mínima será de 17°C e a máxima de 27°C, nessas regiões.

Corumbá, Aquidauana, Porto Murtinho e Miranda, a mínima será de 16°C e máxima poderá chegar aos 31°C. Bela Vista, Jardim e região registrarão mínimas de até 12°C, a máxima não passa dos 21°C.