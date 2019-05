Palestra Fritz realiza palestra durante abertura da VI Semana de Enfermagem do HRMS

Com o tema Enfermagem e Política, o vereador enfermeiro Fritz (PSD), palestrou, na manhã desta terça-feira (7), para cerca de 120 funcionários e estudantes que atuam na área do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS), durante a abertura da VI Semana de Enfermagem da instituição. O evento acontece nos dias 7 e 8 de maio e tem como ponto principal “Inspirar, influenciar e motivar”, com o objetivo de que os profissionais se reconstruam com um olhar afetuoso de motivação e empreendimento.

Durante a abertura, a mesa de autoridades foi composta pela Diretora da Enfermagem do HRMS, Lucienne Gamarra Vieira Esmi, pela vice-presidente da Associação Brasileira de Enfermagem, sessão Mato Grosso do Sul (Aben-MS), Sueli Oliveira da Silva, e pelo presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul (Coren-MS), Sebastião Junior Henrique Duarte. Esteve presente também a vereadora enfermeira Cida do Amaral.

O vereador enfermeiro Fritz destacou, durante a apresentação, as reivindicações que os profissionais da enfermagem têm requisitadas, como a busca pelo piso salarial, a redução no horário de trabalho para 30 horas por semana e a melhoria das condições de trabalho dentro das unidades de saúde.

Fritz enfatizou também a importância da participação da população dentro da política para que as demandas sejam atendidas e para que os governantes possam compreender melhor as necessidades pela qual passam os trabalhadores. Questionando a plateia sobre quem acompanha os trabalhos dos vereadores em quem eles votaram nas últimas eleições, mais da metade disse não fazê-lo. Para o vereador, essa demonstração reflete em uma falta de interesse geral sobre a área política.

“Temos que fazer política a todo instante, dentro de casa, no trabalho, com a família. Se fazemos dessa forma, por que então não acompanhamos e não pedimos para quem está nos representando para que possam buscar as nossas exigências também?”, perguntou.

A representatividade da classe dentro das instituições também foi outro fator abordado pelo parlamentar. Para ele, união é essencial para que os gestores possam realizar as ações necessárias para a melhoria do setor. “Precisamos sim nos manter unidos para conseguirmos o que queremos”, disse.

Além do vereador enfermeiro Fritz, também haverá as palestras sobre “Enfermeiro Empreendedor”, ministrada pela Enf.ª Cristiane Ost, “Educação Profissional” com a Enf. Deise Zanoni, e “Cuidados Paliativos” e “Transtornos Emocionais” com a psicóloga Claudia Terezinha.