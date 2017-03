Fugitivo do semiaberto e capturado hÃ¡ 15 dias e morre em UPA apÃ³s febre alta

Gripe A Fugitivo do semiaberto e capturado há 15 dias e morre em UPA após febre alta

De acordo com registro policial, um detento do complexo penal de Campo Grande morreu na madrugada deste domingo (5) durante atendimento na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) das Moreninhas. A suspeita é que ele tenha sido vítima da gripe A H1N1.

Ainda segundo o registro, feito pela família do preso. A irmã relatou a polícia que Jefferson Rodrigues (29) anos, era evadido do semiaberto e foi recapturado há 15 dias, voltando a cumprir pena no regime fechado.

No sábado (4), ele foi levado ao CRS (Centro Regional de Saúde) do bairro Tiradentes com febre alta (mais de 39ºC), dor abdominal e insuficiência respiratória.

O estado de saúde de Jefferson piorou e, por isso, ele foi transportado até a UPA das Moreninhas, onde morreu às 2h30.

Conforme o último boletim epidemiológico divulgado pela SES (Secretaria de Estado de Saúde), não há confirmação ainda se algum deles foi provocado pelo vírus H1N1 e dois pacientes foram vítimas do vírus da gripe A H3N2. No ano passado, a gripe matou 103 pessoas no Estado. (Com informações adicionadas).