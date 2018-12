Curitiba 'Fui humilhada e agredida', diz Claudia Rodrigues após confusão com segurança em shopping A artista ainda disse que tomará as medidas cabíveis para que outras pessoas não passem pela mesma situação

Claudia Rodrigues usou as redes sociais para fazer um desabafo sobre a confusão que a humorista afirma ter ocorrido com ela no shopping Crystal, em Curitiba, na última segunda-feira. A atriz de 47 anos afirma que foi agredida e humilhada por dois seguranças do estabelecimento quando tentou tirar uma foto num painel que prestava uma homenagem a ela.

"Eu amo Curitiba e continuarei visitar a cidade, mas infelizmente no Shopping Crystal, eu, minha filha Iza e minha empresária Adriane Bonato fomos desrespeitadas, humilhadas, coagidas e agredidas por 2 vigilantes, um deles Sr Elizeu o outro não portava crachá", postou Claudia no Facebook.

A artista ainda disse que tomará "as medidas cabíveis para que outras pessoas não passem pelo que nós passamos". A empresária de Claudia afirma ao EXTRA ter prestado queixa de agressão e assédio moral e que pretende abrir um processo criminal contra o segurança e o shopping.

Em nota, a assessoria do Shopping Crystal afirma que "o funcionário agiu com respeito e seguiu os protocolos de segurança previstos no regimento interno, relativos à produção de imagens no estabelecimento". O shopping alega que ninguém está autorizado a fazer imagens no local por questão de segurança.

Em entrevista ao EXTRA, a empresária da artista contou que um segurança identificado como Elizeu usou da autoridade para impedir Claudia, que estava com uma bengala, de se aproximar do painel e fazer uma foto.

"Claudia estava superemocionada com a homenagem e o carinho do público lá na hora, mas o segurança não deixou ela tirar uma foto nem se aproximar do painel. Mesmo assim, eu a posicionei para tirar uma foto, mas quando eu virei, ele já abriu os braços em cima dela, empurrando-a para cima do painel. Ela tropeçou e só não caiu no chão porque tinha o painel e a filha, que a segurou na hora. Aí eu voltei e disse: tira a mão dela".

Adriane conta que nesse momento um outro segurança se aproximou intimidando-a. "Ele disse que se eu não falasse baixo eu ia ter consequências graves. Então, eu comecei a falar isso alto ali para todos ouvirem."

Segundo Adriane, o segurança teria reconhecido a humorista Claudia Rodrigues e chegou a dizer isso para elas na hora da confusão. A empresária afirma ainda que a atriz ficou muito abalada com o ocorrido. Após o episódio, a representante da artista diz que procurou a polícia para prestar queixa de agressão e assédio moral e que pretende abrir um processo criminal contra o segurança e o shopping.

Adriane disse ainda que diante da confusão, uma funcionária do shopping a procurou minutos depois do ocorrido para se desculpar e dizer que tomará as medidas cabíveis contra o segurança. Segundo ela, no dia seguinte o shopping ainda entrou em contato com a representante da artista para tentar fazer um "acordo amigável".

"Já pedimos as filmagens, solicitamos o nome completo e o endereço do funcionário, enviamos uma notificação extraoficial e vamos protocolar a ação contra o shopping e contra o segurança. O que aconteceu foi um absurdo e não pode ficar impune", afirma a empresária.

Apesar do susto, Claudia segue bem de saúde. "Levei ela para o hospital em São Paulo para fazer alguns exames e, graças a Deus, está bem saúde. Mas ela ficou muito abalada com o que aconteceu".

Portadora de esclerose múltipla, Claudia Rodrigues se submeteu em 2015 a um transplante de células-tronco na tentativa de fazer com que a doença, que não tem cura, não se manifestasse mais. A atriz passou meses em tratamento em São Paulo e segue sob cuidados especiais para evitar surtos e, consequentemente, sequelas da doença, como dificuldades na fala e de locomoção.