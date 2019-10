TEATRO GRÁTIS Fulano di Tal apresenta espetáculo ´A Fabulosa História do Guri-Árvore´ nesta semana Temporada Fulano di Tal #16AnosEmCena acontece até novembro

os irmãos Abílio (Vini Ferreira) e Palmiro (Edner Gustavo) Foto: Vaca Azul

O grupo de teatro Fulano di Tal celebra 16 anos em cena com uma temporada de apresentações especiais. Nesta semana, quinta (03) e sexta (04), às 18 horas, e sábado (05), às 16h30, no SESC Cultura Átrio, reestreia gratuitamente o espetáculo ´A Fabulosa História do Guri-Árvore´. A apresentação de quinta-feira contará com intérprete de libras. A temporada está sendo realizada em parceria com o SESC Cultura.

Livremente inspirado na obra de Manoel de Barros, ´A Fabulosa História do Guri-Árvore´ é uma celebração à infância e suas histórias. Pelo lúdico, por meio do teatro de objetos, são contadas histórias do nosso quintal. Em cena, dois atores dividem o palco dando vida as suas memórias de infância: os irmãos Abílio (Vini Ferreira) e Palmiro (Edner Gustavo), cada um do seu jeitinho, relembram suas histórias no quintal de casa.

Junto aos dois personagens, se fazem presentes o vovô Manoel de Barros, Bernardo, Bugrinha (Conceição dos Bugres), a Professora Maria da Glória Sá Rosa, Lídia Baís, Wega Nery e, na trilha, as canções de Almir Sater. Ah, e não podemos nos esquecer da Gerusinha, a capivara símbolo da nossa região. “Queremos transportar todos (crianças, jovens e adultos) para as brincadeiras e histórias de quintal. Vai ser uma viagem e tanto!”, convida Marcelo Leite, diretor do espetáculo. A Dramaturgia é de Edner Gustavo e Manolo Schittcowisck, e a classificação é livre.

Programação da Temporada

A ´Temporada Fulano di Tal #16AnosEmCena´ segue com programação até novembro. Nesta semana tem ´A Fabulosa História do Guri-Árvore´, de quinta à sábado. Já nos dias 06, 07, 08, 09, 13, 14 e 16 de novembro, às 20 horas, Fulano di Tal estreia o espetáculo ´Do Bem-Amado´, no SESC Cultura Átrio. A produção e montagem deste espetáculo foi contemplada no edital do Programa Municipal de Fomento ao Teatro FOMTEATRO/2018, promovido pela Prefeitura Municipal de Campo Grande, através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo - SECTUR.

Serviço: as apresentações de ´A Fabulosa História do Guri-Árvore´ acontecem quinta (03) e sexta (04), às 18 horas, e sábado (05), às 16h30, no SESC Cultura Átrio, localizado na avenida Afonso Pena, 2270, centro. Para todas as sessões a entrada é gratuita. Os ingressos são limitados e serão distribuídos sempre 1 hora antes de cada apresentação. Mais informações pelo Facebook www.facebook.com/fulanociadeteatro/, Instagram https://www.instagram.com/fulanodital/, pelo site www.fulanodital.com.br ou pelo telefone (67) 9 9202-0449.

FICHA TÉCNICA

Dramaturgia: Edner Gustavo e Manolo Schittcowisck

Direção e Sonoplastia: Marcelo Leite

Atuação: Edner Gustavo e Vini Ferreira

Iluminação: Douglas Caetano

Figurinos e Estandarte: Carol Jordão

Cenário: Darlan Gracciose

Identidade Visual: Vini Ferreira

Fotografia e Filmagem: Vaca Azul

Assessoria de Imprensa: Isabela Ferreira - Reconta

Gênero: Poesia

Duração: 60 minutos

Classificação: Livre

APOIO CULTURAL

SESC Cultura

Centro Cultural José Octávio Guizzo

TgR - Teatral Grupo de Risco

Pierrô Fantasias

Vaca Azul