TEATRO Fulano di Tal estreia nesta quarta-feira espetáculo 'Do Bem-Amado', no Sesc Cultura Sucupira do Sul não quer cemitério, mas prefeito Odorico Paraguaçu fará tudo para construir

Elenco de "Do Bem-Amado" em MS. Foto: Hélton Perez - Vaca Azul

O grupo de teatro Fulano di Tal estreia montagem do espetáculo "Do Bem-Amado", nesta quarta-feira (06), no Átrio (Sesc Cultura), às 20 h, a entrada é gratuita. As apresentações acontecem também, amanhã (07), e dias: 09, 13, 14 e 16 de novembro, todas no Sesc Cultura, na Afonso Pena, Centro de Campo Grande. E no dia 17 de novembro haverá apresentação também na Feira Central.

A peça traz à tona as barbaridades "fictícias" praticadas por Odorico Paraguaçu, prefeito do município de Sucupira do Sul. O gestor deseja inaugurar uma grande obra, na ocasião propõe a construção de um cemitério na cidade. No entanto, poucas pessoas morrem no local e essa é a dificuldade encontrada por Odorico para realização do empreendimento público. A comédia política, foi escrita por Dias Gomes em 1962 e abraçada pelo grupo Fulano Di Tal que encara uma trilogia de remontagens de grandes sucessos da literatura e teatro.

Segundo o diretor do grupo, Marcelo Leite, as obras sobre questões sociais brasileiras são remontadas desde 2013, época que estrearam o “O Santo e a Porca” de Ariano Suassuna, já em 2015 foi a vez de “Ópera do Malandro” de Chico Buarque, e agora a montagem de “Do Bem-Amado”.

Nos dois primeiros espetáculos foram levantadas questões, preposições, críticas e reflexões sobre temas como religiosidade e avareza, leis trabalhistas, exploração do trabalho, contrabando de produtos estrangeiros, preconceito com a homossexualidade e para essa última montagem a política, tema bastante atual.

Dessa vez quem assina a direção e encenação é Anderson Bosh, completando seus 28 anos de carreira, a dramaturgia é de Edner Gustavo e Marcelo Leite, com colaboração de todo o elenco, livremente inspirados na obra de Dias. No palco apresentam-se Alexandre Melo, Darlan Gracciose, Edner Gustavo, Karen Freitas e Vini Ferreira.

SERVIÇO

As apresentações de “Do Bem-Amado” acontecem nos dias 06, 07, 08, 09, 13, 14 e 16 de novembro, às 20 horas, no Átrio SESC Cultura (avenida Afonso Pena, 2270) e no dia 17, às 19 horas, na Feira Central de Campo Grande.

Os ingressos são limitados e serão distribuídos sempre 30 minutos antes de cada sessão. Maiores informações pelas redes sociais: Facebook, Instagram, site ou pelo telefone (67) 9 9202-0449.