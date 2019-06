Fast food Funcionária tem queimaduras ao fritar batatas em fast food na Afonso Pena Jovem foi socorrida pelos bombeiros

A funcionária de rede de fast food na avenida Afonso Pena, Centro de Campo Grande, foi socorrida com queimaduras de segundo grau, após se queimar quando fritava batatas, na tarde desta terça-feira (11).

Ela afirmou que iria colocar a batata na fritadeira, quando aconteceu o acidente. “Ela foi colocar a batata e afirmou que o óleo explodiu”, contou militar do Corpo de Bombeiros.

A funcionária teve 9% do corpo queimado e foi atingida no braço direito pelo óleo. Ela foi atendida no local e encaminhada para uma unidade de saúde.