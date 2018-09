'Hospital de Caridade' Funcionários ameaçam paralisação e usam sacos plásticos para atender pacientes "Precariedade da Santa Casa afeta rede de 100 mil pessoas"

Com uma população de aproximadamente 100 mil pessoas que dependem do Sistema Único de Saúde (SUS), Corumbá enfrenta uma crise dramática e prolongada no maior estabelecimento hositalar da região, a Santa Casa, conhecida também como Hospital de Caridade.

Além de deficiências estruturais e da rotineira falta de remédios, a Santa Casa teve seus problemas de atendimento agravados há uma semana, quando parte dos anestesistas cruzaram os braços e foram interrompidas as cirurgias eletivas, funcionando apenas o setor de cirurgias emergenciais. Os médicos reclamam de pagamentos em atraso, acúmulo de plantões e falta de material básico.

Cerca de R$ 500 mil que recebe da Prefeitura de Corumbá, o hospital também é mantido com outros repasses, entre os quais os da Prefeitura de Ladário e do Governo do Estado. Calcula-se que os repasses cheguem a R$ 1 milhão/mês, o dinheiro insuficiente para despesas que mensalmente giram em torno de R$ 2 milhões.

As críticas endereçadas ao funcionamento do hospital - que atende corumbaenses, ladarenses e bolivianos das cidades fronteiriças Puerto Suarez e Puerto Quijarro - atacam o prefeito Marcelo Iunes (PSDB), principalmente depois que ele nomeou Maurílio Dionízio Vendramini Duran para administrar o hospital.

Maurílio é irmão do presidente da Câmara Municipal e candidato a deputado estadual, vereador Evander Vendramini Duran (PP), um dos principais aliados do prefeito.

Reportagem publicada por um veículo de noticias eletrônicas da cidade, o Corumbá Web, relata que desde a posse de Maurílio Duran, em julho deste ano, "Aumentaram significativamente as reclamações e ameaças de paralisação dos serviços médicos hospitalares". O mesmo veículo noticiou na semana passada que em vez de material adequado os funcionários da Santa Casa estavam usando sacos plásticos para coleta de urina dos pacientes internados.