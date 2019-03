FuncionÃ¡rios da Agepan recebem treinamento como brigadistas contra incÃªndio e pÃ¢nico

Agepan Funcionários da Agepan recebem treinamento como brigadistas contra incêndio e pânico

Grupo de 23 funcionários da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos (Agepan) recebeu esta semana treinamento para formação de brigadistas, como parte do Processo de Segurança Contra Incêndio e Pânico (PSCIP), elaborado pela administradora do imóvel que sedia o órgão e a Diretoria de Administração e Planejamento. Ministrada pelo Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, a capacitação teve dois dias de intensas atividades, com palestras, demonstrações e prática.

O sistema de segurança contra incêndio e pânico da Agência foi recentemente atualizado, com instalação de iluminação, sinalização e equipamentos adequados, e já passou pela vistoria e aprovação do Corpo de Bombeiros. O obrigatório recrutamento e treinamento de brigadistas representa a etapa seguinte, com o objetivo de ter no espaço pessoal apto a agir em caso de incidente, para preservar tanto quem trabalha no órgão, quanto o público que utiliza os serviços do órgão.

Servidores também receberam instruções sobre combate a incêndio

A capacitação ofereceu aos brigadistas conhecimento para serem capazes de tomar as primeiras providências durante eventual ocorrência, até a chegada dos bombeiros. Além do combate ao incêndio e pânico, a programação incluiu um dia de treinamento de atendimento pré-hospitalar, também voltado para atitudes básicas que qualquer cidadão pode adotar para socorro imediato a questões de saúde, até a chegada do socorro.

Na capacitação ministrada pelo tenente Eduardo Tracz, especialista em combate a incêndio urbano, os brigadistas aprenderam a definir procedimentos, identificar o material correto a utilizar de acordo com o tipo de incêndio, manuseio de equipamentos (mangueira e extintores) de forma segura, atitudes de evacuação para saída segura de pessoas e controle de pânico. Souberam, também, que a eventual atuação da brigada requer organização para trabalho em equipe e divisão de tarefas para gerenciamento, acionamento, evacuação e combate ao incêndio durante uma ocorrência.

Na formação para atendimento pré-hospitalar, apresentada pelo sargento Murilo Insabralde Segato, da unidade de socorristas do 6º Grupamento de Bombeiros, a equipe recebeu orientações que podem ajudar a prestar socorro em ocorrências básicas, tanto no ambiente de trabalho, quanto em outros ambientes sociais.