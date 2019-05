Rifles Funcionários de olaria são presos com rifles

Durante fiscalização ambiental em uma olaria na zona rural do município, nas proximidades da cidade, Policiais Militares Ambientais de Rio Negro prenderam ontem (23/5) à tarde, dois homens de 23 e 28 anos, com armas e munições ilegais.

No alojamento dos infratores, residentes em Rio Negro, foram apreendidos um rifle calibre 22 com três munições e uma espingarda calibre 32, com um cartucho, além de espoletas, chumbo e pólvora, para recarga de cartuchos.

Os infratores não possuíam documentação do material. Eles receberam voz de prisão e foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Rio Negro, onde foram autuados em flagrante pelo crime de posse ilegal de arma de fogo. A pena prevista é de um a três anos de detenção.