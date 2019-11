JUSTIÇA Fundac é multada em R$ 18,7 mil e tem licitação de R$ 300 mil impugnada pelo TCE Conselheiro do tribunal observou duplicidade em licitação com empresa de segurança da Capital

Foto: Aurélio Marques

Em sessão da Segunda Câmara no Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, realizada ontem, terça-feira (19), o conselheiro Ronaldo Chadid aplicou multa a Fundação Municipal de Cultura de Campo Grande no valor de R$ 18.786,81, por realizar contrato injustificado com a WM Segurança Ltda.

O valor da licitação contratual foi de R$ 302.400, licitado em duplicidade a mesma empresa, no entanto, o MS Notícias entrou em contato com a WM que informou, que nenhum valor foi recebido e que seriam apuradas as informações junto ao jurídico da empresa.

Segundo a determinação do conselheiro, além da multa de 653 UFERMS foi ordenada a impugnação do valor dispendido na execução financeira do contrato de R$ 377.747,70 (trezentos e setenta e sete mil setecentos e quarenta sete reais e setenta centavos), para a recomposição do dano causado aos cofres públicos.

O MS Notícias entrou em contato com a Secretaria de Cultura e Turismo de Campo Grande, antiga Fundac, que informou que a multa foi aplicada contra a resposável pela Fundação na época, Juliana Zorko Silva.

*Materia alterada as 13h17m para correções de informações.