Cinema Fundação de Cultura do MS lança edital de apoio a produção de obras audivisuais inéditas Os projetos avaliados devem ser inéditos, de curta-metragem de ficção ou documentário

Cineasta, Isarel Miranda- Gravação do curta-metragem 'O Troco' Foto: Stil/curta-metragem/Campo Grande/ Henrique Kawaminami



Foram abertas nesta terça-feira (30.1) as inscrições para o Edital de Apoio a Produção de Obras Audiovisuais Inéditas de Curta Metragem, de Ficção ou Documentário. As propostas devem ser encaminhadas para o Museu da Imagem e do Som, da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, até o dia 16 de março via Correios.

Serão selecionados três projetos que receberão apoio financeiro para sua completa produção. Serão contemplados apenas produtores audiovisuais atuantes no Estado, prestigiando a produção independente sul-mato-grossense de forma a fomentar o desenvolvimento da produção audiovisual local.

Os projetos avaliados devem ser inéditos, de curta metragem de ficção ou documentário. Podem contar – de forma total ou parcial – com técnicas de animação, sendo permitida a incursão experimental, com caráter de inovação de linguagem. Os filmes podem ter duração de 10 a 30 minutos. Em todos os casos, a matriz de captação deve ser em formatos digitais de alta definição (HD).

A seleção será realizada em duas etapas e por dois grupos com enfoques especificos: Comissão de Análise Documental e Comissão de Análise Técnica Meritória. Cada uma será formada por seis membros, três titulares três suplentes, de reputação ilibada e reconhecido conhecimento da matéria em exame, sendo ambas nomeadas pelo presidente da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul.

Serviço: O edital está disponível no Diário Oficial do Estado (DOE) e no site da Fundação de Cultura (www.fundacaodecultura.ms.gov.br). Outras informações podem ser obtidas no Museu da Imagem e do Som, que fica no Memorial da Cultura, na Avenida Fernando Correa da Costa, 559, 3º andar, Centro ou pelo telefone 3316-9178.