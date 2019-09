FundaÃ§Ã£o de Cultura realiza com Semed Primeiro Festival de Cinema da Rede Municipal de Ensino

O Festival é realizado em parceria entre o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundação de Cultura e Museu da Imagem e do Som, e a Secretaria Municipal de Educação, da Divisão de Tecnologia Educacional e do Projeto Diálogos em Educomunicação Rádio na Escola.

As inscrições são gratuitas e cada trabalho inscrito deverá ter um professor coordenador, no máximo cinco professores parceiros e dez alunos. O professor que realizar a inscrição no Festival poderá enviar até dois trabalhos de autoria coletiva dos estudantes. Cada escola da Reme pode submeter até dois curtas-metragens, com temática livre, classificação indicativa também livre e duração máxima de cinco minutos.

Para a inscrição, as escolas devem, primeiramente, postar o curta no www.youtube.com.br.com em link privado, com sinopse, com os créditos de toda a equipe e dos responsáveis na descrição do curta. Posteriormente, deverão preencher o formulário de inscrição enviado a cada unidade escolar.

É encargo do coordenador do curta a averiguação sobre a autorização para uso de imagem e sons; sugere-se, para os curtas que utilizem no processo de edição trilhas sonoras/músicas, que sejam de domínio público, salvaguardando os direitos autorais.

A ficha de inscrição, com o link válido, deve ser enviada pelo site http://abre.ai/festivalcinemareme , que será validado.

Do total de inscritos, serão selecionados dez trabalhos, cujos produtores receberão kits com materiais para incentivar novas produções. Os dez curtas selecionados pelos jurados serão exibidos no encerramento do evento e, posteriormente, divulgados na TVE Cultura de MS, em horário estabelecido pelo canal. O resultado dos ganhadores será divulgado no dia 28 de novembro.

Para a realização do I Festival de Cinema da Reme está sendo feita, desde fevereiro deste ano, no Museu da Imagem e do Som, uma formação na área de cinema para professores da Reme inseridos no projeto de Educomunicação. Nestes encontros, foi repassado para os docentes participantes todo o processo de produção cinematográfica, desde a elaboração do roteiro, captação de imagens e edição, pós-produção. “O objetivo é inserir o cinema na escola como uma ferramenta a mais e como forma de desenvolvimento das crianças”, diz a coordenadora do MIS, Marinete Pinheiro.

Mais informações podem ser obtidas com Comissão Organizadora, em até três dias úteis da data fixada para encerramento das inscrições, pelo e-mail: fcurtas19@gmail.com .