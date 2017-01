Brasília Fundação de Cultura seleciona artesãos para o 9º Salão de Artesanato

Foi publicado no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira,16 de janeiro, o edital da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul para a seleção de interessados em participar do 9º Salão de Artesanato em Brasília/DF – que acontecerá de 29 de março a 2 de abril, no ExpoBrasília (Parque da Cidade), em Brasília – DF.

A Fundação de Cultura de MS participará com um stand de 36m². Serão disponibilizadas sete vagas, sendo para quatro instituições representativas do artesanato de MS e três artesãos individuais ou MEI, disponibilizadas pelo Programa do Artesanato Brasileiro a todos os Estados do País.

O período de recebimento das inscrições é de 17/01/2017 a 02/03/2017.

Na edição passada o Salão de Artesanato reuniu 196 estandes e contou com a participação de oito países e 20 estados brasileiros por meio do Programa do Artesanato Brasileiro – PAB/Secretaria de Governo da Presidência da República e teve a participação direta do Sebrae de Pernambuco, Tocantins, Distrito Federal e Minas Gerais, que ocuparam ilhas no evento.

Mais de 50 mil pessoas passaram pelo 8º Salão do Artesanato, que é uma das três maiores feiras de artesanato do País, com um público ávido por compras e com alto poder aquisitivo.

O edital com informações para a inscrição e seleção encontra-se neste site [wwww.fundacaodecultura.ms.gov.br], no site do Diário Oficial Online do dia 16 de janeiro [www.imprensaoficial.ms.gov.br].

Para mais informações sobre o salão de artesanato acesse: http://www.salaodoartesanato.com.br/