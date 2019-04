CULTURA Fundação de Cultura seleciona artistas regionais para FIB 2019 festival acontece de 25 a 28 de julho

Foto: André Patroni

Foi publicado no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (17) edital da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul abrindo inscrições para seleção de artistas, grupos e coletivos nas áreas de artes cênicas, dança, música e audiovisual para apresentação de shows, espetáculos e exibição de filmes no XX Festival de Inverno de Bonito, que acontece de 25 a 28 de julho.

O objetivo da Fundação de Cultura de MS, com o edital, é contemplar a produção cultural sul-mato-grossense, de artistas, grupos ou coletivos residentes no Estado e com atuação artística comprovada de, no mínimo, (02) dois anos.

Já o Festival de Inverno de Bonito visa produzir ações que contribuam para a valorização da diversidade cultural e a promoção de debates de temas relativos à cultura, à cidadania, ao meio ambiente e ao desenvolvimento sustentável.

Serão selecionados 02 (dois) espetáculos de Circo, 02 (dois) espetáculos de Teatro e 02 (dois) espetáculos de Dança, para se apresentar ao ar livre ou em espaços alternativos; 03 (três) shows musicais; 03 (três) filmes curtas-metragens, com tempo de duração de até 20 minutos cada; 03 (três) filmes médias metragens de 20 minutos a 55 minutos nos gêneros ficção, documentário, animação ou experimental ou longas metragens a partir de 55 minutos no gênero livre.

Para cada categoria será selecionado igual número de suplentes, de acordo com a pontuação designada durante o processo seletivo para que, em caso de impossibilidade de contratação dos primeiros, seja por desistência, inabilitação fiscal ou não cumprimento das determinações do edital possam ser convocados os suplentes para contratação.

Cada artista, grupo ou coletivo poderá inscrever somente 01 (uma) proposta de apresentação, podendo ter como proponente pessoa física ou jurídica na área cultural.

As inscrições estarão abertas no período de 17 de abril a 1º de junho de 2019 e deverão ser realizadas somente através dos Correios por meio de Sedex. Caso haja paralisação dos Correios que inviabilize o encaminhamento via SEDEX, o proponente poderá protocolizar sua proposta diretamente no setor de protocolos da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul – 5º andar.

Os espetáculos propostos deverão ter no mínimo 30 (trinta) minutos de duração e a equipe completa, incluindo equipe técnica, deverá ter no máximo 12 integrantes (teatro e circo) e 18 integrantes (dança).

Os shows propostos deverão ter duração entre 40 (quarenta) e 50 (cinquenta) minutos, sendo artista/grupo/coletivo composto por número máximo de 12 integrantes, somados entre artistas e equipe técnica. No caso específico de inscrição de orquestras, o número máximo será de 20 (vinte) integrantes, somados entre músicos e equipe técnica.

Os projetos inscritos serão analisados por uma Comissão de Seleção específica para cada área artística, composta por 06 (seis) membros, sendo 03 (três) titulares e 03 (três) suplentes, de reputação ilibada e reconhecimento da matéria em exame.

Da decisão das Comissões de Seleção caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data seguinte à publicação do resultado no Diário Oficial.

Não serão selecionados espetáculos e obras audiovisuais que tenham sido apresentados/exibidos nas últimas duas edições (2017 e 2018) do FIB e músicos que tenham se apresentado nas últimas duas edições (2017 e 2018) do FIB e da edição 2018 do Fasp.

Serão pagos os cachês nos valores brutos de:

Artes cênicas e dança: R$ 4.000,00 (quatro mil reais)

Música R$ 8.000,00 (oito mil reais)

Audiovisual: R$ 1.000,00 (hum mil reais) por exibição para curta-metragem e R$ 2.000,00 (Dois mil reais) por exibição para média ou longa metragem.

A FCMS se responsabiliza pelo transporte no trecho Campo Grande/ Bonito/ Campo Grande, para o artista/grupo, bem como pelo transporte do artista até o local de sua apresentação, e fornece os equipamentos solicitados pelo grupo/artista para a realização do espetáculo, conforme rider técnico encaminhado e pré-aprovado pela coordenação do XX FIB.

O resultado final, após o julgamento dos pedidos de recurso, será publicado no Diário Oficial do Estado com previsão para o dia 05 de julho.

Quaisquer esclarecimentos e informações complementares sobre este Edital poderão ser obtidas pelos telefones (67) 3316-9110, 3316-9171,3316-9169 e 3316-9173.

O edital na íntegra você confere clicando aqui.