FundaÃ§Ã£o de Cultura seleciona artistas visuais para Festival AmÃ©rica do Sul Pantanal

O Fasp tem por objetivo produzir ações que contribuam para a integração entre os países sul-americanos, promovendo encontros que valorizem a diversidade cultural do continente, a criação e fruição de riquezas, o intercâmbio, a revelação de experiências e debates de temas relativos à cultura, à cidadania, ao meio ambiente e ao desenvolvimento sustentável.

O edital de seleção de obras das artes visuais para o Fasp, publicado no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira, tem por objetivo contemplar a produção cultural de obras de arte de 8 (oito) artistas do Brasil, sendo 3 (três) artistas de Corumbá e 5 (cinco) artistas de outras cidades do país. Será pago o valor bruto de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) por artista selecionado.

Os artistas, grupos e/ou coletivos poderão se inscrever como Pessoa Física ou Pessoa Jurídica desde que tenha natureza cultural, com ou sem fins lucrativos. Caberá a cada proponente eleger um responsável no caso de inscrição como grupo ou coletivo, e a pessoa jurídica será representada por seu representante legal, em nome dos quais deverão ser enviados todos os documentos solicitados para a contratação, caso o proponente seja selecionado. A participação de menores só será possível se representados ou assistidos por seu responsável legal.

Cada artista, grupo ou coletivo poderá encaminhar uma única proposta até 3 (três) produções de telas, esculturas ou fotografias com metragem mínima de 50 x 80 cm e máxima de 100 x 90 cm, por unidade; 01 (uma) instalação de no máximo 200cmX200cm. As obras de arte deverão ser atuais, criadas nos três últimos anos.

O espaço reservado à exposição da Galeria de Artes Visuais do Fasp 2019 terá 10 x10 metros; painéis móveis em mdf pintados de branco nas dimensões 1.80 x 2.10 x 2cm e sistema de iluminação padrão.

As inscrições são gratuitas e deverão ser realizadas por meio do encaminhamento da ficha de inscrição e dos documentos relacionados no Edital, pelos Correios (Sedex) ou por entrega em mãos devidamente protocolada na Sede do Museu de Arte Contemporânea de MS – Marco, de segunda–feira a sexta-feira, das 8 às 12 horas e das 14 às 17 horas.

O resultado final do presente edital, após o julgamento dos pedidos de recurso, será publicado no Diário Oficial do Estado e no site da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul. Mais informações pelo telefone (67) 3326-7449.