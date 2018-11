Brechó Fundação Manoel de Barros realiza brechó do bem com foco em projetos sociais na Capital Serão vendidos roupas, sapatos e acessórios novos e semi-novos

A Fundação Manoel de Barros realiza nos dias 9 e 10 de novembro mais uma edição do Brechó do Bem, o dinheiro arrecadado tem como objetivo ajudar diversos projetos sociais de Campo Grande.

Serão vendidos roupas, sapatos e acessórios novos e semi-novos tudo em condição de uso, diversas marcas, e tudo com precinho de desapego.

“Como somos uma instituição social, uma de nossas fontes de renda para manutenção é a realização de brechós, eventos e doações. E temos dois projetos sociais que contribuem muito com a sociedade e precisam de ajuda financeira. O Ativa Idade onde participam 82 idosos e o projeto Em Busca do Saber com cerca de 40 mulheres de baixa renda”, explica o diretor da Fundação, Marcos Henrique Marques.

O Brechó do Bem será realizado na próxima sexta-feira (9) e sábado (10), das 8h às 17h. O endereço é rua Ceará, 119, ao lado da Uniderp. Mais informações pelo telefone (67) 3384-8042.

Projetos

O projeto Ativa Idade oferece aulas de dança, informática, oficinas terapêuticas ocupacionais, acompanhamento nutricional, odontológico, psicológico, estético, jurídico e assistência social, melhorando a qualidade de vida no dia a dia, potencializando o resgate emocional e as condições de escolha e decisão dos idosos.

O projeto Em Busca do Saber atende mulheres de baixa renda proporcionando a melhora da autoestima, levando conhecimento e aumentando a participação delas na sociedade.