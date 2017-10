Fundect e CNPq assinam termo de cooperação para liberação de recursos para o INCT da Católica

Veja as últimas notícias da UCDB para você que está interessado em UCDB

Diretor-presidente interino da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul (Fundect), Márcio de Araújo Pereira, assinou o termo de cooperação entre a entidade e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) para o funcionamento do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia (INCT) coordenado pela Universidade Católica Dom Bosco.

A assinatura aconteceu na UCDB, com a presença do Reitor, Pe. Ricardo Carlos, na última quarta-feira (25), e prevê a liberação de R$ 3,5 milhões para pesquisas. O INCT da Católica é denominado “Bioinspiration Bioinspir — Bioinspired molecules applied to increase the production and quality of animal protein” e trabalhará com o desenvolvimento de medicamentos “inspirados” em moléculas de origem animal para produção de medicamentos veterinários. O Instituto já iniciou com um banco de dados de peptídeos (pequenas moléculas), com informações sobre plantas, animais e microrganismos e, a partir daí, são analisadas as características de informação para verificar quais as melhores contra bactérias causadoras de doenças como mormo e mastite.

Os trabalhos serão liderados pelo pesquisador Dr. Octávio Luiz Franco. São estimados investimentos de R$ 7 milhões, somando verbas do governo federal, contrapartida do governo estadual, por meio da Fundect, e o investimento em pessoal e infraestrutura da Católica.

No total, são cerca de 220 pesquisadores associados, de 22 países e, somados os alunos, o número de pessoas chega a 400. “Esperamos um reflexo muito positivo na formação de pessoal, desde a graduação. Serão muitos cursos, abertos à participação de todos, bolsas para iniciação científica, pretendemos treinar pessoas e fortalecer a cultura da pesquisa na Instituição e no Estado”, destacou o líder do INCT.

Os países envolvidos no grupo de pesquisa são: Estados Unidos, Canadá, México, Colômbia, Cuba, França, Itália, Inglaterra, Holanda, Alemanha, Israel, China, Índia, Cingapura, Camarões, Gana, Austrália, Irã, Portugal, Espanha e Suécia. As parcerias no Estado acontecem entre a UCDB, a Fundect e a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) e Uniderp.