Edital Fundect e Sebrae/MS lançam edital com bolsas no valor de R$ 3 mil Bolsistas receberão auxílio financeiro no prazo de 24 meses

A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia de MS (Fundect), em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/MS) estão com edital aberto para seleção de duas bolsas no projeto Living Lab.

As inscrições devem ser feitas pela internet no endereço, entre os dias 3 e 17 de janeiro de 2019. Os estudantes selecionados receberão bolsas de auxílio à pesquisa, no valor de R$ 3 mil, durante 24 meses.

Os bolsistas atuarão na implementação da inovação tecnológica, na melhoria da eficiência do ecossistema de startups e na eficácia das inovações abertas em diversas áreas, visando o fortalecimento da gestão e do conhecimento, fomentando a geração de boas ideias e o compartilhamento de saberes com foco no resultado e na consolidação do Programa Living Lab MS.

REQUISITOS

Os estudantes interessados devem residir em Campo Grande durante todo o período de recebimento da bolsa; ter disponibilidade para viagens no interior do Estado e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) com categoria B.

Além disso, o candidato deve ter concluído o ensino superior nas seguintes formações: Sistemas de Informação, Engenharia de Computação, Marketing, Comunicação, Design e Administração.

Mais detalhes sobre os requisitos da seleção podem ser acessados no link.