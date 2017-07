Educação Fundect lança 60 bolsas para mestrado e doutorado em MS

Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

O governo anunciou no DOE (Diário Oficial do Estado), duas chamadas públicas com o objetivo de conceder bolsas de mestrado e doutorado para acadêmicos de instituições de ensino superior com sede em MS.

Serão disponibilizadas até 60 bolsas de mestrado no valor de R$ 1.500,00 e até 30 bolsas de doutorado de R$ 2.200,00. O prazo para envio das propostas é 12 de agosto, todas as informações sobre a documentação obrigatória para participação dos processos seletivos podem ser encontradas nos editais acessando o site.

O Governo do Estado, por meio da Fundect, investe mais de R$ 4,5 milhões na qualificação de recursos humanos em Mato Grosso do Sul no Estado, por isso, a Fundação convida mestrandos e doutorandos para que enviem suas propostas e participem dos processos seletivos. A equipe está inteiramente à disposição para quaisquer dúvidas”, afirma o diretor-presidente da Fundect, professor Márcio de Araújo. (Com assessoria).