Investimentos Fundect realiza evento de inovação e anuncia mais de R$ 10,5 milhões em investimentos em CT&I no Est

A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado do Mato Grosso do Sul (Fundect-MS) realiza nesta quarta-feira (28.11), no hotel Vale Verde em Campo Grande, o seminário final do programa Tecnova em Mato Grosso do Sul.

O Programa é uma parceria Fundect/Finep com o objetivo de selecionar empresas do Estado com potencial tecnológico, desenvolvendo inovações nas mais diversas áreas.

Durante o Seminário, os empresários vão expor seus produtos/serviços desenvolvidos, além de trocar experiências com os demais participantes do Programa.

Novos Programas e Parcerias

No evento, será assinado um Acordo de Cooperação entre a Fundect e o CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) que garantirá a manutenção de bolsas DCR`s durante os próximos 10 anos, proporcionando um investimento de mais de R$ 7 milhões. Para a assinatura, está prevista a participação do presidente do CNPq, Prof. Mário Neto Borges.

Também será anunciado, oficialmente, a participação de Mato Grosso do Sul na segunda etapa do programa Tecnova e do programa Centelha. Serão mais de R$ 3,5 milhões no fomento ao empreendedorismo, tecnologia e inovação em Mato Grosso do Sul.

Evento: Seminário de Encerramento Programa Tecnova em Mato Grosso do Sul

Local: Hotel Vale Verde (Avenida Afonso Pena, 106 Amambaí)

Data: 28/11/2018 (quarta-feira)

Horário: A partir das 7h30