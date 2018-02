Oportunidade Fundesport abre inscrições para bolsa-atleta e bolsa-técnico Os atletas bolsistas representam Mato Grosso do Sul em competições oficiais

Governadoria, no Parque dos Poderes, em Campo Grande. Foto: Reprodução

Está aberto até 28 de fevereiro o período de inscrição dos programas do governo de Mato Grosso do Sul, bolsa-alteta e bolsa-técnico. A edição do Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (9) traz o edital da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de MS) com as normas e detalhes do processo a partir da página 21.

Trata-se do programa "Bolsa Atleta Pódio Complementar", que selecionam quem já tem patrocínio do governo federal. Os documentos e a inscrição devem ser protocoladas ou encaminhadas Via Postal, por Sedex.

Como é cadastro reserva e vagas remanescentes, não há quantidade específica de oportunidades. O atleta selecionado ganha R$ 800 em 12 parcelas, conforme prevê o edital do programa.

Os atletas bolsistas representam Mato Grosso do Sul em competições oficiais e em eventos esportivos promovidos ou patrocinados pelo Estado.

Na mesma edição, a Fundesporte divulga as normas para o Bolsa-Técnico, cuja bolsa mensal é de R$ 500. Novidade este ano, o governo vai patrocinar 20 técnicos, 10 em nível estudantil e 10 em nível adulto.