Fundesporte recebe atletas para entrevista do programa Bolsa-Atleta

De 1º a 6 de março, a Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) recebe os atletas para a entrevista de caráter eliminatório do benefício do Bolsa-Atleta.

O benefício é destinado para atletas praticantes de desporto de rendimento em modalidades olímpicas e paralímpicas e em modalidades vinculadas ao Comitê Olímpico Internacional e ao Comitê Paralímpico Internacional tendo como objetivo dar condições para o atleta beneficiado se dedicar ao esporte e incentivar a formação de novos atletas.

Tarley Mendes Irano, pai da atleta Anne Louise, de 15 anos, da modalidade de Karatê, acompanhou a filha para a entrevista do Programa. Na opinião dele o incentivo é importante para o desempenho da filha dentro do esporte. “Ajuda a atleta nas competições, nas viagens e o Bolsa-Atleta trouxe para a minha filha melhores resultados nas disputas”.

A atleta Anne Louise está feliz com o Programa que ajuda muito nas disputas, principalmente, nos gastos com viagens que são frequentes e o desejo dela é representar bem Mato Grosso do Sul.

A relação dos recursos deferidos e indeferidos, a classificação final e a convocação para entrevista de caráter eliminatório do benefício do Bolsa-Atleta está publicada no Diário Oficial do Estado (DOE), do dia 16 de fevereiro, nas páginas 11 à 15.

O não comparecimento do atleta no dia da sua convocação acarretará em sua eliminação. No caso do atleta menor de idade, ele deve estar acompanhado pelo responsável legal. A Fundesporte fica na avenida Mato Grosso, 5778 – Blocos 3 e 4, no Parque dos Poderes.

No ato da entrevista, originais e cópias dos documentos abaixo devem ser apresentados:

Documentos pessoais;

Cadastro de pessoa Física – CPF;

Comprovante de residência atualizado;

Comprovante de Conta Corrente/salário no Banco do Brasil.