“Caminho dos Ipês” Fundtur promove reunião para fortalecer a divulgação da rota turística “Caminho dos Ipês”

Nesta sexta-feira (23.11), municípios representantes da rota turística Caminho dos Ipês participam da reunião de Elaboração do Planejamento Estratégico da Região.

Promovida pela Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur-MS), a ação faz parte da Política Pública Estadual do Turismo. O evento acontece no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, no auditório Pedro de Medeiros, na Capital.

O objetivo do encontro é discutir com empresários, dirigentes municipais e do setor um plano de trabalho para a criação de uma entidade representativa da rota turística que será responsável pela implementação de ações estratégicas de desenvolvimento dos territórios turísticos, com mais profissionalização das Instâncias de Governança Regional (IGR) e gestão.

Toca do ouriço, no município de Jaraguari, está entre as muitas belezas naturais da região. Foto: TerereNews

Na oportunidade, será traçado o planejamento estratégico para a regulamentação da entidade com a orientação das consultoras do Sebrae, Fernanda Helena Fedrigo e Fabrizia Valle da Costa.

Conforme o diretor-presidente de Fundtur, Bruno Wendling, este é mais um desdobramento do trabalho de fortalecimento das IGRs, o primeiro passo foi a contratação de profissionais para auxiliar as Regiões no início do planejamento. “Agora é a fase de formalização e criação de entidades que representem as regiões turísticas. Lideradas pela iniciativa privada, com o propósito de dar condições e continuidade às Políticas Públicas das Regiões para que no futuro possam captar recursos e gerenciar projetos, um passo importante para o desenvolvimento dos territórios turísticos”, destaca.

As Instâncias de Governança atendem uma das exigências do Ministério do Turismo para que os municípios possam integrar o Mapa do Turismo Brasileiro 2021. Esta ação baseia-se no Programa de Regionalização do Turismo (PRT), do Ministério do Turismo, que propõe a adoção do modelo de gestão descentralizada, com cooperação mútua entre as IGRs e o Estado. Fortalecendo e aumentando a eficiência do trabalho das IGRs para potencializar o desenvolvimento do turismo no Estado.

Fazem parte da rota turística Caminho dos Ipês: Campo Grande, Rio Negro, Corguinho, Rochedo, Jaraguari, Terenos, Dois Irmãos do Buriti, Ribas do Rio Pardo, Sidrolândia e Nova Alvorada do Sul.

Local: Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, no auditório Pedro de Medeiros

Horário: 8h às 17h

Endereço: Rua Waldir Santos Pereira, s/nº Parque dos Poderes