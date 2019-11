Funed ampliarÃ¡ o projeto Primeiro Passo em 2020

Interior Funed ampliará o projeto Primeiro Passo em 2020

Ampliação dos polos foi decidida em reunião entre a direção da Funed e a coordenadora do projeto Foto: ASCOM/Prefeitura de Dourados

A Prefeitura de Dourados, por meio da Funed (Fundação de Esporte de Dourados), que já desenvolve o projeto “Primeiro Passo – Caminhada Orientada” em dois polos distribuídos em regiões diferentes do município vai estender o atendimento à comunidade a mais dois locais, no horário vespertino, a partir do próximo dia 13 de janeiro.

Segundo a coordenadora do projeto, profissional em educação física Elizete Ferreira Gomes de Souza, tem como objetivo oportunizar para as pessoas uma vida saudável, combatendo o sedentarismo e mantendo convivência em grupo.

O projeto funciona em parceria entre a Funed e a Semas (Secretaria Municipal de Assistência Social), atualmente nos dias de segunda e quarta-feira, das 7h às 8h30, no Ceper do BNH 1º Plano, e as terças e quintas-feiras na praça do bairro Parque Alvorada.



As atividades também passarão a se desenvolvidas, no ano que vem, no Parque Antenor Martins, no Grande Jardim Flórida, e no Parque Ambiental Primo Fioravante Vicente, também conhecido como Rego D’Água, na região sul da cidade. Nos dois locais, no horário das 17h30 às 19h.

As atividades são abertas a todas as faixas de idade e consistem em orientação para exercícios específicos, caminhadas, ginásticas e alongamentos.

O diretor de esportes da Funed, Jânio Cesar Amaro, explica que o projeto já vem obtendo grande resultado e hoje são atendidas, em média, 190 pessoas. “O objetivo da prefeita Délia Razuk, por meio da Funed, é levar atividades saudáveis a um número cada vez maior de pessoas e, com a criação destes mais dois polos, com certeza deveremos ultrapassar a marca de 600 pessoas atendidas”, prevê o diretor.