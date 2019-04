Dourados Funed confirma Corrida do Trabalhador para o dia 1º de maio

A Prefeitura de Dourados, por meio da Funed (Fundação de Esporte de Dourados), confirmou esta semana a realização de mais uma edição da tradicional Corrida do Trabalhador, nas categorias masculino e feminino.

Será no dia 1º de maio, tendo a Praça Antônio João como ponto de partida e chegada. O percurso total será de cinco quilômetros.

As inscrições, limitadas a 300, estarão abertas a partir de segunda-feira (15), das 7h30 às 13h30, no Departamento de Esportes da Funed, no estádio Douradão.

De acordo com o diretor de Esportes da Funed, Jânio César Amaro, o evento comemorativo ao Dia do Trabalho, terá premiação em troféus para os cinco primeiros colocados, no masculino e no feminino, além de troféus aos primeiros colocados nas categorias cadeirante, deficiente visual e deficiente físico andante. Também haverá medalhas de participação para todos os corredores que concluírem o percurso.

Os corredores seguirão pela avenida Marcelino Pires, sentido Monumento ao Colono, e retorno pela mesma avenida, após conversão no cruzamento com a Rua 31 de Março, uma antes da Coronel Ponciano.

A Corrida do Trabalhador conta com o apoio da Semed (Secretaria Municipal de Educação, Saúde) e Semsur (Secretaria de Serviços Urbanos), Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal, Agetran e Guarda Mirim.