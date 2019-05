Otávio Trad Funesp e Agepen assinam termo de cooperação para instalação de brinquedos feitos com pneus em praças

Foi assinado nesta terça-feira (21) o Termo de Cooperação entre a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) e Fundação Municipal de Esporte de Campo Grande (Funesp) que prevê a instalação de parques infantis feitos com pneus em praças e parques da cidade. O termo coloca em prática o que já está previsto na Lei Municipal n. 6.035/18 de autoria do vereador Otávio Trad (PTB), que institui no município de Campo Grande o Programa Arte com Pneus. Na ocasião, o diretor-presidente da Agepen, Aud de Oliveira Chaves, foi representado pelo senhor Pedro Carrillo Arantes, diretor em substituição.

Com sanção da lei, parques e praças da Capital também podem receber os parques, e o termo assinado nesta terça, estabelece as condições da parceria entre Agepen e Funesp para fabricação dos brinquedos. Também são autores da lei os vereadores: Delegado Wellington, Eduardo Romero, Gilmar da Cruz e André Salineiro.

Em abril deste ano, Otávio Trad se reuniu com diretor-presidente da Agepen, Aud de Oliveira Chaves, e com diretor-presidente da Funesp, Rodrigo Terra, para discutir os detalhes do termo de cooperação assinado nesta manhã. Os primeiros locais a receber os brinquedos serão a praça localizada no bairro Carandá Bosque e o Parque do Sóter.

Para o vereador Otávio Trad, a lei beneficia toda sociedade. “É importante aprovar projetos, mas é fundamental transformar leis em realidade. O Arte Com Pneus é uma parceria em que todos ganham. A cidade fica mais colorida com parques com pneus, as crianças têm mais opções de lazer e reeducandos do sistema penitenciário ganham com redução da pena conforme dias trabalhados e também com sua ressocialização”, ressalta vereador.

Assim como Otávio, o diretor-presidente da Funesp, Rodrigo Terra, falou da importância do programa para as crianças campo-grandenses. “Todo mundo ganha, este projeto será muito importante para o desenvolvimento das crianças em espaços públicos da cidade”.

Programa melhora autoestima e auxilia na ressocialização de detentos

O Arte com Pneus consiste na produção de brinquedos para parques infantis a partir de pneus descartados. A ideia surgiu em 2017 por meio da parceria entre o servidor da Agepen, Vinicius Saraiva de Oliveira, e o professor da Rede Municipal de Ensino (Reme), Felipe Augusto da Costa Souza. Desde então, o Arte Com Pneus já retirou do meio ambiente mais de 4,2 mil pneus sem uso, que se transformaram em brinquedos instalados em 12 Escolas Municipais de Educação Infantil (Emeis) beneficiando, aproximadamente, cinco mil crianças. Outros dois parques estão sendo construídos e devem ser entregues até julho deste ano.

O diretor-presidente da Agepen em substituição, Pedro Carrillo Arantes, destaca a importância do projeto para os detentos e seus familiares. “A condição deles é momentânea, amanhã ou depois eles voltam para sociedade e com este projeto, eles aprendem um ofício. Outro fator positivo é que isso traz orgulho para família e isso é muito bom.”