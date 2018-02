Oportunidade Funsat abre 40 vagas em curso de Higiene e Manipulação de Alimentos "O curso é gratuito, com carga horária de nove horas/aula"

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Funsat (Fundação Social do Trabalho), abriu 40 vagas em curso sobre Higiene na Manipulação de Alimentos, destinado às pessoas que trabalham na área de alimentos (bares, restaurantes, cozinhas industriais e comunitárias, autônomos na produção e venda de alimentos, padarias, açougues, entre outros). As inscrições vão até o dia 6.

Conforme a assessoria da fundação, o cursotem entre suas pautas os padrões da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e da Lei Municipal 364.301/1999.

O interessado no treinamento deve ter idade mínima de 18 anos e apresentar no ato da inscrição original e cópia dos documentos pessoais (RG e CPF), da Carteira de Trabalho (PIS/Pasep, NIS ou NIT), comprovante de escolaridade (exige-se no mínimo o Ensino Fundamental incompleto) e comprovante de residência.

O curso é gratuito, com carga horária de nove horas/aula, e será ministrado nos dias 8 e 9 de fevereiro, das 13h às 17h30. As inscrições e as aulas serão ministradas na sede da Funsat, na rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, na Coordenadoria de Educação Profissional.