Funsat abre processo seletivo para contrataÃ§Ã£o de jovem aprendiz

Funsat abre processo seletivo para contratação de jovem aprendiz

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) abre, nesta quinta-feira (22), processo seletivo para jovens aprendizes. A empresa responsável pretende contratar até a primeira semana de abril 60 jovens na faixa etária entre 18 à 22 anos.

De acordo com o diretor-presidente da Funsat, Cleiton Franco, a contratação é uma parceria que irá garantir 60 jovens no mercado de trabalho. “O objetivo dessa parceria é a contratação de jovens que buscam seu primeiro emprego, selecionados irão prestar serviço de atendimento ao público por teleatendimento. Todos os selecionados (as) serão treinados e participarão de cursos profissionalizantes”, pontuou.

Para participar do processo seletivo é necessário estar cursando ensino médio, ou ter ensino médio completo ou estar cursando superior. Não é necessário experiência profissional. Serão aplicadas provas avaliativas e classificatórias. É preciso comparecer munido dos documentos pessoais: RG, CPF, comprovante de residência e Carteira de Trabalho.

Os interessados deverão comparecer a Funsat (agência de atendimento) e informar ao atendente qual a vaga pretendida.

Serviço – A Fundação Social do Trabalho está localizada na Rua 14 de Julho nº 992 – Vila Glória (Ao lado da Igreja Ortodoxa). Mais informações no telefone (67) 3314-3089