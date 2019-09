Funsat Funsat oferece cursos gratuitos em segmentos alimentício e financeiro

A Funsat (Fundação Social do Trabalho), através da sua Escola de Qualificação Profissional, está oferecendo cursos gratuitos nas áreas de finanças para pequenos negócios, auxiliar de escritório e higiene na manipulação de alimentos em Campo Grande. O requisito básico para os cursos é ter no mínimo 16 anos e ensino fundamental completo.

O curso de finanças deverá abranger conteúdos em gestão de bens domésticos e comerciais, além de termos técnicos e a matemática financeira. Estão sendo oferecidas 30 vagas e as aulas serão realizadas no período vespertino, das 13h30 às 17h.

Para o curso de auxiliar de escritório também estão sendo oferecidas 30 vagas, mas com carga horário diferente: 15 horas. O curso será ministrado no período matutino, entre às 7h até às 10h30. Os participantes devem aprender assuntos sobre organização, administração, relacionamento interpessoal e tipos de documentos, tanto para elaboração e requerimentos.

Já o curso de higiene na manipulação de alimentos deve seguir os padrões exigidos pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). O curso contará com carga horária de 10h e acontecerá no período matutino, no horário das 7h às 11h.

As inscrições nos cursos podem ser feitas nos dias 27 e 30 de setembro, diretamente na sede da Funsat que fica na rua 14 de Julho, 992. O interessado deverá apresentar documentações originais e suas cópias dos seguintes itens: RG, CPF, Carteira de Trabalho, comprovante de escolaridade e comprovante de residência.