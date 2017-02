Oportunidades Funsat oferece diversas vagas de emprego com salários de até R$ 3.486 Vagas para ensino fundamental, médio e superior

A Agência de Emprego da Fundação Social do Trabalho de Campo Grande (Funsat) oferece diversas oportunidades de emprego nesta segunda-feira (13.02). O maior salário é destinado a enfermeiros com nível superior, R$ 3.486,48. O profissional precisa estar com ativo no Coren e ter experiência em supervisão de centro cirúrgico, sala de recuperação e atendimento de pacientes no período pré e pós-operatório.

Há oportunidade para costureira de máquinas industriais que tenham conhecimento em confecção de roupas femininas em geral e domínio em máquinas industriais. O contratante tem preferência por moradores que residam na região dos Bairros Rita Vieira, Maria Aparecida Pedrossian e Noroeste. O salário é de R$ 1.017,00 e mais benefícios.

Os profissionais com experiência em jardinagem também podem encontrar emprego na Funsat. O salário é de R$ 1.104,00, vale refeição, assistência médica e outros benefícios.

Também há vagas para motorista de automóveis, com ensino fundamental completo e experiência na função, para carga e descarga de mercadorias. O salário é de R$ 1.100,00 e mais benefícios.

Quem tem experiência em restaurante pode encontrar trabalho com salário de R$ 1,2 mil. Hà oportunidade para subgerente de restaurante que tenha ensino médio completo e experiência em serviços de Fast Food para coordenar equipe de linha de produção (a empresa irá oferecer treinamento). O trabalhador precisa ter condução própria.

Além dessas oportunidades, o trabalhador pode conferir as demais ocupações ofertadas no site: www.capital.ms.gov.br/Funsat. Lembrando que as vagas exigem níveis diversos de escolaridade e que podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio. É imprescindível que o candidato atualize o cadastro a cada 90 dias.

Serviço- A Agência de empregos realiza os serviços de habilitação ao Seguro – Desemprego, Carteira de Trabalho, microcrédito a pequenos empreendedores e informações sobre qualificação profissional e vagas para Pessoas com Deficiência.

Para cadastro e encaminhamento de vagas o trabalhador deve comparecer munido dos seguintes documentos: RG, CPF, Carteira de Trabalho e comprovante de residência. A Funsat está localizada à Avenida Eduardo Elias Zahran, 1581 – JD. TV. Morena – O atendimento é feito das 07h às 17h, de segunda a sexta-feira. (Com assessoria).