Funsat oferece vagas de emprego e hÃ¡ oportunidades para portadores de deficiÃªncia

Oportunidades Funsat oferece vagas de emprego e há oportunidades para portadores de deficiência

Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Nesta quinta-feira (23), a Funsat (Fundação Social do Trabalho) oferece diversas vagas de emprego em Campo Grande. Há oportunidades também para pessoas com deficiência, nas áreas de recursos humanos, atendente de lanchonete, auxiliar administrativo, auxiliar de almoxarifado, auxiliar de limpeza, recepcionista e repositor de mercadorias.

As vagas são para assistente de vendas, atendente de telemarketing, auxiliar de contabilidade, auxiliar de cozinha, auxiliar de custos, auxiliar de escritório, auxiliar de mesa em restaurantes, hotéis e outros, auxiliar de pessoal, auxiliar financeiro, açougueiro, babá, biomédico, borracheiro, chefe de departamento de pessoal, churrasqueiro, costureira de máquinas industriais, cozinheiro de restaurante, dedetizador, eletricista de instalações de veículos automotores.

Ainda há vagas para eletricista de manutenção industrial, empregado doméstico nos serviços gerais, empregado doméstico faxineiro, gerente comercial, instalador de alarmes, limpador de vidros, mecânico de manutenção de máquinas industriais, motofretista, motorista entregador e operador de empilhadeira.

A agência de emprego fica na Avenida Eduardo Elias Zahran, nº1581, no Jardim TV Morena. Veja todas as vagas oferecidas nesta quinta-feira. (Com assessoria).