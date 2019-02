OPORTUNIDADE Funsat oferece vagas para gerente de loja, funileiro e outras 128 profissões Com salários de R$ 1,2 até mais de 1,4 mil

A Agência de Emprego da Fundação Social do Trabalho (Funsat), oferece nesta quarta-feira (27) diversas vagas, entre elas para auxiliar contábil, auxiliar técnico na mecânica de máquinas, funileiro de automóveis e subchefe de loja.

Para a vaga de auxiliar contábil, o candidato deve ter experiência em carteira com conhecimento em lançamentos contábeis, apuração dos impostos (DCTF, PIS/COFINS, IRPJ, CSLL), apuração de Simples Nacional e Presumido. A vaga exige ensino médio completo. O salário inicial oferecido é de R$ 1.200,00 mais vale transporte.

Para auxiliar técnico na mecânica de máquinas e o candidato deve ter experiência em manutenção em máquinas de café, ensino médio completo e curso eletrotécnico ou eletroeletrônico. O salário oferecido é de R$ 1.460,00 mais vale alimentação, assistência médica e ajuda de custo com transporte até o trabalho.

Já quem quiser concorrer a vaga de funileiro de automóveis (reparação), é preciso ter experiência em funilaria, ensino fundamental pode ser incompleto. O salário oferecido é de R$ 1.491,82 mais vale transporte, outros benefícios serão informados na entrevista.

À vaga de subchefe de loja (operações comerciais), o profissional deve comprovar experiência em serviços de auxiliar gerente de loja, para administrar os serviços de atendimento ao cliente, fornecedores, entre outros. A vaga exige o ensino médio completo. O salário oferecido é de R$ 1.311,00.

Para saber as demais vagas disponíveis os interessados podem acessar a lista clicando aqui.

SERVIÇO

A Agência de Empregos da Funsat realiza os serviços de habilitação ao seguro-desemprego, Carteira de Trabalho, cursos de qualificação profissional e disponibiliza vagas exclusivas para pessoas com deficiência. Os (as) interessados (a)s devem comparecer munidos dos documentos pessoais: RG, CPF, CTPS e comprovante de residência. A Funsat atende de 2ª a 6º feira, das 07h às 17h.

A sede da Funsat está localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória (próximo da Igreja Ortodoxa).