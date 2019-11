Funsat promove curso de manipulaÃ§Ã£o de alimentos no bairro Oliveira II

Curso Funsat promove curso de manipulação de alimentos no bairro Oliveira II

A manipulação dos alimentos e a higiene é essencial para o trabalhador do setor alimentício. Pensando na qualificação, a Funsat (Fundação Social do Trabalho de Campo Grande) iniciou nesta segunda-feira (25), no Residencial Oliveira II, o curso para 50 alunos.

De acordo com o adjunto Beto Avelar a Funsat não trabalha somente com agenciamento de empregos, mas também na qualificação profissional.

Adjunto da Funsat Beto Avelar

“Nós vamos aos bairros mesmo tendo a escola de qualificação na sede da Funsat. O curso é gratuito e o público alvo são trabalhadores do ramo alimentício, considerando que o curso é uma exigência legal. Temos o balcão de emprego e não podemos preencher as vagas por falta de qualificação. Durante o treinamento os participantes conhecem as formas seguras de preparar os alimentos e as principais regras da vigilância sanitária”, diz Avelar

A nutricionista, Nayara de Oliveira informa que o curso terá a duração três dias com 9 horas. “O conteúdo programático é conforme a lei 3.643 de 1999. Vamos ensinar aos alunos noções do poder nutritivo dos alimentos, conservação, armazenamento e o perigo da conservação inadequada dos alimentos. É preciso saber trabalhar com os alimentos para evitar contaminação”.

A aluna Andréa Araújo, moradora de bairro São Conrado, próximo a Oliveira II ficou interessada no curso. “O curso é interessante porque a gente aprende organizar e manusear os alimentos. Sou promotora de vendas e preciso do curso para continuar no mercado de trabalho. Quando entregamos o currículo, a primeira coisa que pede é qualificação e a manipulação de alimentos’, diz Andréa.

A presidente da Associação de moradores dos Bairros Oliveira I e II, Silvana Vilalba foi responsável organização do espaço para receber os alunos do curso de manipulação de alimentos. “A Prefeitura de Campo Grande tem dado suporte nós realizarmos os cursos. Fomos procurados pela equipe da Funsat e com a parceria dos moradores conseguimos o espaço. O curso é bem-vindo. Nos facilita porque muitos não têm condições de ir até a sede da Funsat para fazer cursos”. Comentou.