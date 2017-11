Funtrab abre mais de 40 vagas para atuar em empresa de grande porte

Apesar do incêndio ocorrido no setor de atendimento da Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab-MS) e não haver a previsão de normalização dos serviços, a Funtrab abre processo seletivo para 42 vagas numa empresa transportadora de valores.

Os contratados terão direito a vale-transporte, ticket alimentação e os demais benefícios serão informados no momento da entrevista. Confira as funções, número de vagas e requisitos:

Os interessados que possuem os perfis acima devem realizar cadastro no setor de Psicologia na Casa de Qualificação, localizada na rua 7 de Setembro, 912 (quase esquina com a rua Pedro Celestino). Precisam estar com RG, CPF e Carteira de Trabalho, das 7h30 às 17h.