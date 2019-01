Funtrab Funtrab abre processo seletivo para engenheiros, analistas de marketing e programador de multimídia

Nesta semana, a Fundação do Trabalho de MS (Funtrab) disponibiliza seis vagas para candidatos com nível superior completo (ou não), com experiência. Veja as ocupações e requisitos:

Engenheiro ambiental (1 vaga) – ter conhecimento e experiência na área de projetos de saneamento (possuir disponibilidade para viagens dentro do Estado de MS e caso necessário, residir na localidade). Ter no mínimo, 6 meses de experiência comprovada na função e ensino superior completo em Engenharia Ambiental. O salário é de R$5.988,00 além de outros incentivos.

ter conhecimento e experiência na manutenção da parte elétrica (quadro de comando, geradores). É necessário ter disponibilidade para viagens, podendo ser por longo período, dentro do Estado de MS. Ter no mínimo, 6 meses de experiência comprovada na função e ensino superior completo em Engenharia Elétrica. O salário é de R$5.988,00, além de outros incentivos. Analista de marketing (1 vaga) – ter experiência em produzir conteúdo, conhecimento estratégico de marketing, conhecimento em planejamento e implantação de campanhas institucionais internas e externas , habilidade em criação de arte, conhecimento em Photoshop e produtos Adobe e todos os serviços inerentes à função específica. Ter no mínimo, 6 meses de experiência na função e ensino superior completo em Marketing ou Publicidade. Além do salário de R$ 2.400,00, a empresa oferece auxílio creche, assistência médica, vale-transporte, participação nos lucros e seguro de vida.

Os interessados com os perfis acima descritos devem realizar cadastro com RG, CPF e Carteira de Trabalho na Funtrab, à Rua 13 de maio, 2773, de segunda a sexta, das 7 às 17 horas.