Emprego Funtrab anuncia 311 vagas de emprego em MS

O Governo do Estado, por meio da Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab), inicia o ano de 2017 com 311 vagas de trabalho disponíveis em 15 agências. A fundação realiza atendimentos para trabalhadores que buscam por oportunidades de empregos, carteira de trabalho e seguro-desemprego.

Os municípios em destaque são: Campo Grande com 70 vagas, Costa Rica 77 vagas e Dourados com 44 oportunidades. Confira abaixo a lista com algumas vagas para Campo Grande, com a descrição das exigências e salário:

Coordenador de evento – Exige-se experiência e o ensino superior (qualquer área), salário R$ 2.500,00 + auxílio alimentação (R$330,00).

Inspetor de segurança – Exige-se experiência e o ensino médio, salário R$ 1.100,00.

Motorista carreteiro – Exige-se experiência e o ensino médio incompleto, salário R$ 2.700 + alimentação.

Torneiro mecânico– Exige-se experiência e o ensino fundamental incompleto, salário R$ 1.800,00.

Operador de empilhadeira (6 vagas) – Exige-se experiência e o ensino fundamental, salário R$ 986,00 + cesta básica.

Auxiliar de jardinagem na conservação de vias permanentes – Exige-se experiência e o ensino médio incompleto, salário R$ 994,57 + ticket alimentação.

Operador de telemarketing ativo (8 vagas) – Exige-se experiência e o ensino médio, salário R$ 880,00 + ticket alimentação e comissão.

Operador de sala de máquinas (embarcações) – Exige-se experiência e o ensino médio, salário R$ 2.136,00 + cesta básica e refeição.

Técnico em refrigeração (instalação) (2 vagas) – Exige-se experiência e o ensino fundamental, salário R$ 1.300,00.

Os interessados nas vagas disponibilizadas na Capital devem se dirigir a sede da Funtrab, que fica na Rua 13 de maio, 2773 – Centro, munidos de RG, CPF e Carteira de Trabalho. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7 às 13 horas.

As vagas de empregos são rotativas, podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso. Confira aqui.