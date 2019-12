ATENÇÃO Funtrab atende até às 13h30 nesta sexta-feira Quem quiser buscar as oportunidades oferecidas hoje (27), deve comparecer no período da manhã

Foto: Reprodução

Nesta sexta-feira (27) a Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) realizará atendimento ao público das 7h30 até às 13h30.

Após este horário, o prédio situado à Rua 13 de maio, 2773 - Centro, vai passar por uma dedetização. A Fundação oferece 94 oportunidades de emprego nessa sexta.

Destaque às vagas de lavador de veículos, faxineiro, funileiro, manicure, jardineiro e técnico mecânico.

Interessados em se cadastrar na Funtrab da Capital devem comparecer à Rua 13 de maio, 2773, de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30, com RG, CPF e Carteira de Trabalho em mãos.

A agência explica que as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso. Há ainda as vagas exclusivas para Pessoas Com Deficiências (PcD). Confira a lista completa de vagas.