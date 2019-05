Funtrab Funtrab: candidatos sem experiência podem concorrer a 20 vagas para técnicos de enfermagem

Nesta semana, a Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) disponibiliza 20 oportunidades de emprego para técnicos de enfermagem. As vagas são para um grande hospital de Campo Grande.

O candidato não precisa ter experiência, mas é obrigatório o registro ativo no Conselho Regional de Enfermagem (Coren). Os demais requisitos são: ensino médio completo e curso técnico. Quem for aprovado ficará responsável pela assistência, atendimento e medicação aos pacientes, curativos em geral e banhos de leitos. O salário é de R$ 1.600,00 mais adicional de assiduidade e outros benefícios.

Interessados com os perfis acima descritos devem realizar cadastro na Funtrab, com RG, CPF e Carteira de Trabalho, à Rua 13 de maio, 2.773, de segunda a sexta, das 7 às 17 horas. Todos os serviços são gratuitos. Todas as vagas podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso. Não serão aceitos cadastros por telefone ou currículos por e-mail.