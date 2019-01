Vagas Funtrab está com 106 ofertas de emprego na Capital

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) está com 106 ofertas de emprego na Capital, com destaque para a função de padeiro-confeiteiro, com 10 vagas. Os interessados devem comparecer à sede do órgão, na Rua 13 de maio, 2773 – Centro, das 7 às 17 horas.

Confira a lista das vagas.