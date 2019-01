Vagas Funtrab inicia semana com vagas de emprego para telemarketing, auxiliar de sushiman e monitor de rec

A Fundação de Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) inicia a última semana de janeiro com 101 oportunidades de emprego em Campo Grande. Há oportunidades para operador de telemarketing, auxiliar de sushiman e monitor de recreação.

A lista completa com todas as vagas pode ser acessada pelo link.

Interessados nas funções devem procurar a Funtrab, que fica na Rua 13 de Maio, 2.773, Centro da Capital, a partir das 7h. Para participar da seleção é necessário levar documentos pessoais e carteira de trabalho. As vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento.

Para oportunidades de emprego no interior, o cidadão deve procurar a Casa do Trabalhador de cada município. Os endereços, telefones e horários de atendimento de cada localidade podem ser conferidos no site da Funtrab. Clique aqui para ver.