Funtrab Funtrab oferece 10 vagas de vendedor e mais 225 de operador de telemarketing

Homens e mulheres que atuaram como vendedores no segmento de confecções podem encontrar a oportunidade de recolocação no mercado de trabalho na Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab-MS).

São três lojas da Capital que oferecem 10 vagas para vendedor interno. Para concorrer é necessário ter ensino médio completo e, no mínimo, seis meses de experiência comprovada em carteira. Veja o número de vagas e benefícios:

Quatro vagas: sendo duas para trabalhar exclusivamente com vendas de vestuários e acessórios femininos e duas vagas para vestuários e acessórios masculinos. Oferece salário de R$ 1.130,00, vale-transporte e comissão;

Uma vaga: para vendas de roupas masculinas e organização do local. Salário de R$ 1.130,00 mais vale-transporte e comissão;

Cinco vagas: em loja de um shopping, na Capital, para realizar vendas de roupas masculina e feminina. Ganho de R$ 1.250,00 mensal mais comissão e vale-transporte.

Telematrketing

Nesta semana, a Funtrab abre 225 vagas para operador de telemarketing receptivo, sem a necessidade de experiência.

A empresa contratante oferece o treinamento aos contratados, cuja função consiste em realizar atendimento ao cliente via telefone, prestando informações sobre os serviços de telefonia fixa e internet banda larga. É preciso ter ensino médio completo, conhecimentos em informática básica e digitação, além de total disponibilidade de horários.

O salário oferecido é de R$ 954,00 e os contratados farão o treinamento com direito ao vale-lanche e vale-transporte. Após o período de 90 dias, terão direito ao tíquete-alimentação – no valor de R$ 251,68 -, comissão, assistência médica-odontológica, auxílio-creche – de R$ 232,00 -, plano de cargos e salários e seguro de vida.

Os interessados para qualquer vaga devem se cadastrar na Funtrab, situada na rua 13 de Maio, 2.773, Centro. O horário de funcionamento é das 7h às 17h, de segunda a sexta-feira e devem levar RG, CPF e Carteira de Trabalho.