EMPREGO Funtrab oferece 141 vagas nesta quarta-feira em Campo Grande 14 vagas para pessoas com deficiência

Os interessados devem se dirigir à Funtrab que fica Rua 13 de Maio Foto: Saul Schramm

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) oferece nesta quarta-feira (3), 141 vagas para Campo Grande. 14 destas, exclusivas para pessoa com deficiência (PcD), e uma para estágio de engenharia civil.

As oportunidades com maior números de vagas: vendedor pracista, com 21 vagas, auxiliar de limpeza, 14, promotor de vendas, 7, costureira de máquinas industriais, auxiliar de costureira; pedreiro; pedreiro de acabamento; e atendente de balcão, 5 vagas para cada uma das áreas.

As vagas a pessoas PcD, auxiliar de linha de produção, 4 vagas, recepcionista atendente, 2 vagas, e para ajudante de carga e descarga de mercadoria, atendente de loja; auxiliar de limpeza; técnico de apoio ao usuário de informática; promotor de vendas; operador de processo de produção; operador de caixa; e técnico de enfermagem, para cada uma dessas há apenas 1 vaga.

As demais vagas são destinadas as áreas de telecomunicações, vendas, marcenaria, costura, estoque, confeitaria, borracharia, e serviços gerais.

Os interessados devem se dirigir à Funtrab que fica Rua 13 de Maio, 2.773, Centro, e atende no horário das 7h às 17h. Para participar da seleção é necessário apresentar documentos pessoais, como RG, CPF e carteira de trabalho. Clique e confira a lista completa.