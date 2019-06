TRABALHO Funtrab oferece 144 vagas de emprego nessa segunda-feira na Capital 36 destas são para pessoas com deficiência (PcD)

Foto: Divulgação

A semana começa com vagas de emprego para atendente de lanchonete, auxiliar de cozinha, auxiliar administrativo, entre outros. Ao todo são oferecidas nessa segunda-feira (03), pela Fundação de Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab), 144 vagas de emprego em Campo Grande, 36 destas são para pessoas com deficiência (PcD).

Os interessados em concorrer as vagas devem comparecer a sede da Fundação de segunda a sexta-feira, em horário comercial, portando documentos pessoais.

A Funtrab fica na Rua Treze de Maio, 2773 e o telefone da fundação é (67) 3320-1400. Confira a lista completa de vagas clicando aqui.