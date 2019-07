TRABALHO Funtrab oferece 151 vagas nesse começo de semana na Capital Há vagas para Pessoas com Deficiência (PcD) nessa segunda-feira (29)

Interessados devem se dirigir à Funtrab que fica Rua 13 de Maio Foto: Saul Schramm

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) oferece 151 vagas de emprego em Campo Grande em várias funções nessa segunda-feira (29). Há vagas para Pessoas com Deficiência (PcD).

Há 10 vagas para soldador e 10 vagas para costureira, além de oportunidades para atendente de telemarketing, auxiliar de costureira, auxiliar de cozinha, analista de sistemas, analista contábil, atendente balconista, ajudante eletricista, açougueiro em desossados, auxiliar de escrituração fiscal e auxiliar de jardinagem.

Os interessados devem se cadastrar na agência, com RG, CPF e Carteira de Trabalho. As vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento.

A Funtrab fica na Rua 13 de Maio, nº 2772, onde funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. Confira aqui todas as vagas oferecidas.