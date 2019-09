TRABALHO Funtrab oferece 164 vagas nesta quinta-feira em Campo Grande A lista traz vagas de auxiliar em diversas áreas

Concorrentes as vagas aguardam atendimento Foto: Divulgação

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) oferece hoje (05), 164 vagas de emprego em Campo Grande. Destaque as vagas de Vendedor Pracista e Costureira Geral, 10 vagas a cada profissão.

A Funtrab oferece outras 18 vagas aos cargos de auxiliares de variadas áreas. De administrativo a técnico em refrigeração.

Os interessados devem se cadastrar na sede da Funtrab, localizada na Rua 13 de maio, 2773, de segunda a sexta, das 7h às 17h, com RG, CPF e Carteira de Trabalho em mãos.

A agência lembra que as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso. Há ainda as vagas reservadas para Pessoas com Deficiência. Confira a lista completa aqui.