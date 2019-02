OPORTUNIDADE Funtrab oferece 175 vagas nesta quinta-feira em MS

Nesta quinta-feira (21), a Fundação de Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab), ofereçe 175 vagas de emprego. Há oportunidade para diversas áreas, com atuação em Campo Grande.

Entre as maiores oportunidades, estão 12 vagas para trabalhar com carga e descarga, 10 vagas para auxiliar de linha de produção, 10 vagas para reparador e instalador de cabos eletrônicos, e outras 10 oportunidades para motorista de caminhão. As outras vagas podem ser conferidas neste link.

Os interessados devem comparecer à sede da Fundação, na rua 13 de Maio, 2.773 Centro. Os atendimentos são feitos de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. Para o cadastro, os candidatos precisam levar os documentos pessoais: RG, CPF e Carteira de Trabalho.