Emprego Funtrab oferece 189 vagas para quem procura emprego na Capital nesta quinta Os interessados em se cadastrar na Funtrab da Capital devem comparecer à Rua 13 de maio, 2773, de segunda a sexta, das 7h às 17h

Trabalhadores aguardam atendimento na Funtrab de Campo Grande Foto: Funtrab/Divulgação

A lista da Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) tem 189 vagas nesta quinta-feira. Dentre as funções com mais oportunidades estão ajudante de motorista, auxiliar de jardinagem, motorista de ônibus rodoviário e operador de telemarketing. São dez vagas para cada um dos ofícios.

Também hoje, empresas querem contratar 20 operadores de caixa. Há vagas reservadas para pessoas com deficiências.

Os interessados em se cadastrar na Funtrab da Capital devem comparecer à Rua 13 de maio, 2773, de segunda a sexta, das 7h às 17h, com RG, CPF e Carteira de Trabalho em mãos.

A agência lembra que as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso.