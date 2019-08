Emprego Funtrab oferece 190 vagas de emprego; Confira Os salários variam de R$ 998 à R$ 2 mil em média

Nesta sexta-feira (28), a Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) oferece 190 vagas disponíveis para quem está em busca de trabalho com carteira assinada.

Há vagas para diversas áreas incluindo auxiliar contábil, balconista, azulejista e Colocador de painéis. Mas fica o alerta: as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento.

Na lista (confira abaixo), há oportunidades para os cargos de consultor de vendas, eletricista auxiliar, instalador de alarme e mecânico. Os salários variam de R$ 998, valor mínimo atualmente a R$ 2 mil em média.

Para quem busca vaga de estágio, a fundação também oferece uma vaga para especialista em engenharia mecânica.

Há oportunidades também para Pessoas com Deficiência (PcD), nos cargos de Operador de sistema de computador, Promotor de vendas, auxiliar de linha de produção e técnico de apoio ao usuário de informática.

Quem tiver interesse em alguma das vagas, é necessário ir com o currículo e os documentos pessoais até a sede da Funtrab, que está localizada na Avenida Treze de Maio, n°2773, no centro de Campo Grande, entre as 7h às 17h.

No interior do Estado os interessados devem ir até a Casa do Trabalhador de seu município e verificar as vagas disponíveis.